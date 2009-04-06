Внешний корпоративный долг России составляет 500 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил сегодня, выступая с первым отчетом о работе правительства перед Госдумой России.

«Корпоративный долг России – 500 млрд. долл.», – сказал В.ПУТИН.

При этом он сообщил, что за последние месяцы российские компании в значительной степени самостоятельно расплатились или структурировали свои долги на 174 млрд. долл.

В.ПУТИН подчеркнул, что государство не несет никаких обязательств по корпоративным долгам.

Также он сообщил, что правительство РФ, оказав помощь российским компаниям в погашении корпоративных долгов, обеспечило возврат заложенных стратегических активов с Запада в Россию.

По его словам, компании были вынуждены обращаться за кредитами на Запад в связи с тем, что в России не было "длинных денег".

"Если компании не смогут рассчитаться, взыскания будут обращены на эти активы", – сказал В.ПУТИН.