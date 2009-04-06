Председателем правления «БТА Банка» назначен Лебедев

Председателем правления ОАО «БТА Банк» назначен Сергей ЛЕБЕДЕВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, соответствующее решение было принято наблюдательным советом ОАО «БТА Банк», при этом дата не уточняется.

Как сообщалось, С.ЛЕБЕДЕВ занимал должность заместителя председателя правления и исполнял обязанности председателя правления с начала 2009 года.

Кроме того, по решению набсовета Ануар АЙЖУЛОВ, работавший на должности заместителя председателя правления банка с середины декабря 2008 года, освобожден от занимаемой должности и в дальнейшем будет представлять интересы акционеров в набсовете банка.

Справка УНИАН. ОАО «БТА Банк» (ранее ОАО «Украинский кредитно-торговый банк») создано в 1992 году.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 3 млрд. 178 млн. 432 тыс. грн., обязательства – 1 млрд. 646 млн. 256 тыс. грн., собственный капитал – 1 млрд. 532 млн. 176 тыс. грн., уставный капитал – 1,5 млрд. грн.

Чистая прибыль «БТА Банка» за 2008 год составила 10,664 млн. грн.

На 1 января 2009 года 49,44% акций банка принадлежали АТ «БТА Банк» (Казахстан).