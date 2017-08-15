"Промфинбанк" намерен отказаться от банковской лицензии

Акционеры "Промышленно-финансового банка" на собрании 15 сентября рассмотрят вопрос о прекращении деятельности банка без ликвидации юридического лица.

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Как сообщила пресс-служба банка, после принятия общим собранием соответствующего решения, банк письменно известит своих клиентов через объявления на сайте и персонально, если это предусмотрено договорами.

При этом банк отметил, что на этапе перехода в течение 6 месяцев полностью рассчитается со своими клиентами - юридическими и физическими лицами - по текущим и срочным обязательствам, и продолжит деятельность как финансовая компания, основным направлением которой будет кредитование.

Также сообщается, что в настоящее время в банке уже аккумулировано достаточно средств для полного расчета с клиентами.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки увеличить уставный капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

Верховная Рада Украины 23 марта приняла, а президент Петр Порошенко 26 апреля подписал Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, чтобы продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.