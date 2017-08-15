Долги по зарплатам в России в июле выросли почти на 8%

Общая задолженность по зарплате в России по состоянию на 1 августа выросла на 7,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 3,46 миллиарда рублей ($57,9 миллиона), говорится в материалах Росстата.

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Большая часть задолженности - 3,4 миллиарда рублей ($56,8 миллиона) - возникла из-за отсутствия у российских работодателей собственных средств. Она выросла на 7,5 процента.

При этом задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней увеличилась на 21,9 процента, до 60 миллионов рублей ($1 миллион).

В июне глава российского Минтруда Максим Топилин сообщил, что почти 15 процентов всей задолженности по заработной плате в России приходится на Приморский край.

11 апреля в Международной организации труда заявили, что в 2017 году оклады россиян могут увеличиться на 2-3 процента.