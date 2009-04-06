МВФ может укрепить гривню уже в ближайшие недели

Возобновление работы миссии МВФ в Украине может способствовать укреплению гривни до 7,8-8,0/долл. в ближайшие 2-3 недели.

Об этом говорится в сообщении ING Bank Ukraine, которым располагает агентство УНИАН.

Согласно сообщению, определенная тенденция к укреплению гривни на валютном рынке наметилась уже сегодня.

«Курс закрытия в пятницу остался неизменным на уровне 8.0 грн./долл. США, в то время как фактический курс сделок на рынке отобразил незначительное укрепление гривни, поскольку спрос на иностранную валюту был немного ниже предложения. Это не смотря на то, что уже стало традицией, что обменный курс грн./долл. демонстрирует небольшой рост в пятницу – в день проведения специального валютного аукциона. В прошедшую пятницу НБУ вновь продал из резервов на специальном аукционе 44 млн. долл. США по неизменному курсу 7.8 грн./долл. США», - отмечают аналитики ING Bank Ukraine.

В то же время, возобновление работы миссии МВФ в Украине может также способствовать усилению национальной валюты в ближайшие 2-3 недели.

Отмечается также, что укреплению гривни в ближайшее время может способствовать и увеличение предложения валюты на рынке со стороны банков.

«Мы также считаем, что часть излишнего предложения иностранной валюты может вскоре поступить от банков, которые вынуждены будут продавать свою валютную позицию в ожидании соответствующего постановления НБУ об ограничении валютных позиций банков,

которое вступит в силу через несколько недель. Таким образом, можно ожидать дальнейшего укрепления гривны и приближения курса рыночных сделок к обменному курсу закрытия рынка на этой неделе», - говорится в сообщении.