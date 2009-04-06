Коллекторов собираются узаконить

Для нормирования деятельности коллекторов в Украине будет предложен базовый закон.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, такая договоренность была достигнута во время заседания рабочей группы по разработке проекта закона о коллекторской деятельности, которая состоялась сегодня при участии министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

В частности, по инициативе коллекторских организаций члены рабочей группы отказались от нормирования деятельности коллекторов путем внесения изменений в статью 9 Закона Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности“ с последующей разработкой лицензионных условий осуществления коллекторской деятельности. В ходе заседания преимущество было отдано решению о разработке базового закона о коллекторской деятельности и коллекторских организациях.

При этом в качестве основы будет взят законопроект, разработанный Министерством юстиции Украины. В частности, положительное заключение на минюстовский законопроект предоставил Национальный банк Украины, отметили в пресс-службе. На протяжении недели законопроект будет доработан с учетом нормопроектных предложений коллекторских организаций.

Закон будет определять предмет и принципы коллекторской деятельности, понятие «субъект коллекторской деятельности» и «коллектор», требования к ним, основы осуществления коллекторской деятельности, права и обязанности этих субъектов. Закон будет содержать нормы государственного регулирования коллекторской деятельности посредством механизма лицензирования, а также будет предусматривать необходимость создания Государственного реестра субъектов коллекторской деятельности.

Планируется, что проект закона будет вынесен на рассмотрение Верховной Рады как законодательная инициатива правительства.

Как сообщалось, договоренности о создании рабочей группы по разработке проекта закона о коллекторской деятельности были достигнуты 3 марта во время встречи Н.ОНИЩУКА с представителями коллекторских организаций.

В рабочую группу вошли представители Министерства юстиции. В частности, группу возглавил заместитель министра юстиции Леонид ЕФИМЕНКО. Кроме того, по предложению Национального банка и коллекторских организаций в рабочую группу включены представители НБУ, Ассоциации украинских банков и ряда организаций, которые осуществляют коллекторскую деятельность.