Forbes: Почему санкции в отношении России не сработали

На улицах Москвы все выглядит так же, как и до первого раунда санкций, призванных наказать Россию за ее действия в Украине и в Крыму: в магазинах нет дефицита, цены в ресторанах на самом деле ниже, чем до введения санкций. Направляйтесь к окраинам больших городов, в деревню, и, помимо редких роскошных дач олигархов, вы увидите только нищету. Так же, как бы вы увидели 10, 20, 50 лет назад. Эти люди никогда не получали выгоды от высоких цен на нефть, и после введения санкций их жизни также не изменились. Об этом пишет Шелли Карабелл в статье "Почему санкции в отношении России не сработали", опубликованной на сайте издания Forbes.

Это потому, что в постсоветской российской экономике не было никакого перераспределения благ: те, кто занимал руководящие должности, когда рухнул коммунизм, забрали с собой все, что могли; другие брали то, что было перед ними, и продавали его там, где могли найти рынок. Это относится к сомнительным товарам, таким как оружие и уран, а также к сомнительным клиентам.

Как пишет экономист Андрей Мовчан, директор программы экономической политики Московского центра Карнеги в своем докладе "Упадок, а не крах: непрозрачные перспективы российской экономики": "К тому времени, когда президент России Владимир Путин пришел к власти в 2000 году, большинство основных активов принадлежали либо государству, либо небольшой группе частных лиц, которые получили эти активы от государства в обмен на политическое послушание и лояльность". Мовчан и я недавно встретились в Москве, чтобы обсудить влияние санкций и будущее российской экономики для этой статьи.

Функционирование без денег

Это напоминает, что Россия - не только страна, которая может переносить трудности, как никто другой, но она также привыкла функционировать без денег. Одолжения и личные привилегии – одинаково ценные, если не более желательные, товары, которыми можно торговать. И даже при коммунизме все, включая правительство, зависели от черного рынка товаров и услуг. Это тайное сходство, которое Советская Россия имела с капитализмом, в то время, когда частное предприятие могло закончиться отправкой в ГУЛАГ, если повезет, или привести к расстрелу. Поэтому ни для кого не должно быть сюрпризом, что лучше всего со сменой экономической идеологии за одну ночь справились те представители черного рынка, у которых был опыт частного предпринимательства, и которые не испытывали врожденного страха среднестатистического россиянина перед самостоятельными действиями.

В 1990-е годы последовал переходный период, состоящий из либеральной экономики, но без управления. Россия была настоящим Диким Востоком. Неспособность президента Бориса Ельцина управлять правительством привела к тупиковой ситуации в Государственной Думе и хаосу в деловом мире, который повлек за собой не только коррупцию, но иногда и убийства. Восхождение Путина к власти в значительной степени привело к прекращению хаоса и восстановлению государственного контроля над нефтедобывающим и торговым бизнесом страны, который был утрачен в 1990-х годах, во время того, что тогда считалось "приватизацией". Путин, пишет Мовчан, "в 2003 году арестовал мятежного олигарха Михаила Ходорковского, национализировал его нефтяную компанию ЮКОС, и позаботился о том, чтобы все остальные олигархи поняли сообщение и повиновались".

По словам Мовчана, к 2008 году до 70% российского бюджета прямо или косвенно состояло из доходов от экспорта углеводородов. К 2013 году не более 10% ВВП страны приходилось на независимый частный сектор или производство нерудных ресурсов. Между тем, пишет Мовчан, хотя инфляция в 2013 году составляла 6,5%, а рост ВВП не превышал 1,3%, реальная заработная плата – благодаря социальной политике России, которую Мовчан называет "опрометчивой", превышала 11,4%.

"Это также был период, когда многие люди продавали свой бизнес государству. Брали свои деньги и уезжали за границу", - утверждает Мовчан. "Это означало, что государство контролировало более 70% бизнеса – больше, чем во время пребывания у власти (последнего коммунистического лидера) Михаила Горбачева, когда государственный контроль составлял 60%", - говорит он. "Сегодня, возможно, 25% ВВП находится в руках частного сектора".

Государственные секреты

Мовчан говорит, что терпеть не может статистические данные по экономике, предоставляемые государством, потому что, по его словам, "более 30% из них классифицируются как "секретные". Как правило, считается, что засекреченные статьи в бюджете используются для финансирования военно-промышленного комплекса и органов безопасности, но есть косвенные данные, свидетельствующие о том, что эти средства могут использоваться и в других целях. Они могут варьироваться от финансирования "друзей России" за рубежом, до закрытия пробелов в балансе контролируемых государством компаний и покупок для высших должностных лиц". Непрозрачность, похоже, является национальной характеристикой, а не сфабрикованной конструкцией советской эпохи.

Мовчан утверждает, что именно резкий обвал цен на нефть в 2014 году, а не западные санкции, создали наибольшие трудности для российской экономики. Западные экономисты предсказывали быстрый крах после введения санкций и снижения цен на нефть; однако, два фактора позволили стране пережить шок.

Во-первых, пишет он, и правительство, и бизнес накопили наличные резервы во время нефтяного бума: Кремль скопил в три раза больше ожидаемого уровня импорта в золотовалютных резервах, предприятия получили значительные средства и, как пишет Мовчан, "у граждан было более 250 миллиардов долларов в банковских сбережениях и, возможно, столько же наличными". Люди запаслись товарами длительного пользования, а жилищные условия в мегаполисах улучшились, поскольку увеличились спрос и платежеспособность.

Во-вторых, несмотря на государственный контроль над большинством предприятий, Россия по-прежнему пользуется преимуществами либеральной экономики. "Трансграничные потоки капитала не ограничены", - пишет Мовчан. "Нет никакого контроля над ценами на большинство товаров и услуг, заработная плата определяется рыночными силами, а обменный курс рубля определяется на свободном рынке, хотя и с некоторым вмешательством со стороны Центрального банка". Стране удалось выдержать удвоение центральным банком ставки рефинансирования в декабре 2014 года, а рынки успокоились, как только Кремль обещал не предпринимать таких решительных действий снова. Это обещание он соблюдает до сих пор.

Внутренние корректировки

В результате 1% россиян с деньгами смог переместить их и инвестировать за границей; те, у кого нет огромных ресурсов, заменили импортные иностранные товары отечественными и проводят свой отпуск в Сочи, а не на Средиземноморье.

Так произошло, когда рухнул рубль в 1997 году; российская внутренняя экономика может фактически выиграть от этого и диверсифицироваться – возможно, случайно – из-за необходимости удовлетворить требования все более изощренных потребителей. Тем не менее, Мовчан утверждает, что у правительства нет реального плана по диверсификации экономики, оно предпочитает ждать восстановления цен на нефть, надеясь, что желание Запада продлевать санкции также исчезнет.

В то же время Мовчан считает, что, несмотря на падение ВВП в долларах США в конце 2016 года на 40%, по сравнению с 2013 годом, в стране не будет беспорядков и значительных трудностей. По оценкам, в 2016 году ВВП России на душу населения составлял 8500 долларов США, что обеспечило стране 70 место в мировом рейтинге Международного валютного фонда, наравне с Турцией и Мексикой. Скромный результат, но далеко не катастрофический. И, несмотря на падение ВВП после спада и введения санкций, пишет Мовчан, "даже это стремительное падение вернуло русских к относительно стабильным уровням 2007 года".

Так было задолго до введения западных санкций. И действительно, Мовчан задается вопросом, может ли Запад оказаться в какой-то мере в затруднительном положении, когда в будущем снова возникнет вопрос санкций в отношении России. "Это может стать проблемой для Запада", - полагает он. "Если они отменят санкции, они проиграют; если санкции останутся, то у Путина будет козел отпущения, которого можно обвинить во всех неудачах".