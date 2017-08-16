Нацбанк продолжает укреплять гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2559.8280 (15 августа – 2563.0682)

100 EUR – 3006.2620 (15 августа – 3023.6516)

10 RUR – 4.2716 (15 августа – 4.2861)

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 29,8 миллиона долларов США. По обновленным прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 20 миллиардов долларов на конец 2017 года и 27,1 миллиарда долларов на конец 2018 года.