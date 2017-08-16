Нацбанк продолжает укреплять гривню к доллару и евро
09:00, 16 августа 2017Финансы
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В среду, 16 августа, 100 USD оцениваются в 2559.8280 грн; 100 EUR – 3006.2620 грн; 10 RUR – 4.2716 грн.
Нацбанк установил официальный курс на 16 августа / фото НБУ
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2559.8280 (15 августа – 2563.0682)
100 EUR – 3006.2620 (15 августа – 3023.6516)
10 RUR – 4.2716 (15 августа – 4.2861)
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в июле пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 29,8 миллиона долларов США. По обновленным прогнозам НБУ, уровень международных резервов составит 20 миллиардов долларов на конец 2017 года и 27,1 миллиарда долларов на конец 2018 года.
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