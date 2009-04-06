Банк "Бизнес Стандарт" решил не выплачивать дивиденды за 2008 год.

Как сообщили УНИАН в банке, такое решение было принято сегодня на собрании акционеров.

Согласно предоставленной информации, было принято решение 2,5 млн. грн. прибыли за 2008 год направить в резервный фонд и на развитие банка.

Кроме того, был переизбран состав наблюдательного совета банка с незначительной ротацией представителей акционеров.

На собрании также были утверждены результаты допэмиссии акций банка на 80 млн. грн. После прохождения процедуры регистрации уставный капитал будет увеличен до 165 млн. грн.

Как сообщили в банке, после допэмиссии изменений в составе акционеров Банка «Бизнес стандарт» не произошло.

Справка УНИАН. ОАО АБ «Бизнес Стандарт» (ранее АБ «ТАС-Бизнесбанк») основано 31 октября 1989 года.

Активы банка на 1 января 2009 года составили 937,517 млн. грн., обязательства – 834,045 млн. грн., собственный капитал – 103,472 млн. грн., уставный капитал - 85 млн. грн.

По данным банка, на 1 октября 2008 года 94,35% его акций принадлежали ЗАО «Холдинговая компания «Теко-Днепрометиз». Бенефициарным собственником банка является Сергей ТИГИПКО.