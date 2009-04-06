Объем Фонда гарантирования вкладов увеличился

Объем Фонда гарантирования вкладов физических лиц в марте текущего года увеличился на 2,5% и на 1 апреля 2009 года составил 3,280 млрд. грн.

Об этом говорится в пресс-релизе фонда, переданном УНИАН.

Согласно предоставленной информации, 20 марта т.г. были внесены изменения в Реестр участников (временных участников) фонда. Так, из категории участников в категорию временных участников фонда переведен «Укрпромбанк», в котором введена временная администрация. Таким образом, на сегодня в Реестр фонда входят 178 участников и 6 временных участников.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.