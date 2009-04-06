Налоговая проверит "Блиц-Информ", ICTV, "Экономические известия"...

18:39, 06 апреля 2009
Финансы
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 График проверок СМИ на ІІ квартал

ГНА Украины обнародовала перечень СМИ, которые будут проверяться на протяжении ІІ квартала 2009 года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской налоговой. 

В релизе также указывается, что в соответствии с пп. 6.5 п. 6 Соглашения о сотрудничестве между Государственной налоговой администрацией в г. Киеве и Киевской организацией Национальной союза журналистов Украины, члены НСЖУ в г. Киеве имеют право принимать участие в проверках средств массовой информации.

  Перечень киевских СМИ, которые будут проверяться ГНА во ІІ квартале 2009 г.

 

Название ЕГПОУ
ЗАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ"20050164
ЗАО "Издательство "Экономические ведомости"32774893
"Телерадиокомпания "НБМ"22837796
ЗАО "Картель"31201893
ООО "Музыкальное телевидение"34693193
ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания ICTV"14323764

 

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