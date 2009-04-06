Налоговая проверит "Блиц-Информ", ICTV, "Экономические известия"...

ГНА Украины обнародовала перечень СМИ, которые будут проверяться на протяжении ІІ квартала 2009 года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской налоговой.

В релизе также указывается, что в соответствии с пп. 6.5 п. 6 Соглашения о сотрудничестве между Государственной налоговой администрацией в г. Киеве и Киевской организацией Национальной союза журналистов Украины, члены НСЖУ в г. Киеве имеют право принимать участие в проверках средств массовой информации.

Перечень киевских СМИ, которые будут проверяться ГНА во ІІ квартале 2009 г.