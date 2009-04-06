Налоговая проверит "Блиц-Информ", ICTV, "Экономические известия"...
18:39, 06 апреля 2009Финансы
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График проверок СМИ на ІІ квартал
ГНА Украины обнародовала перечень СМИ, которые будут проверяться на протяжении ІІ квартала 2009 года. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской налоговой.
В релизе также указывается, что в соответствии с пп. 6.5 п. 6 Соглашения о сотрудничестве между Государственной налоговой администрацией в г. Киеве и Киевской организацией Национальной союза журналистов Украины, члены НСЖУ в г. Киеве имеют право принимать участие в проверках средств массовой информации.
Перечень киевских СМИ, которые будут проверяться ГНА во ІІ квартале 2009 г.
|Название
|ЕГПОУ
|ЗАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ"
|20050164
|ЗАО "Издательство "Экономические ведомости"
|32774893
|"Телерадиокомпания "НБМ"
|22837796
|ЗАО "Картель"
|31201893
|ООО "Музыкальное телевидение"
|34693193
|ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания ICTV"
|14323764
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