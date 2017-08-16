Экспорт товаров из Украины с начала года вырос на 24%

По итогам первого полугодия 2017 года объем экспорта товаров из Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 24,2% (или на $4,03 млрд) и составил $20,7 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В структуре экспорта товаров наибольшую долю традиционно составили продукция АПК и пищевой промышленности (42,0% от общего экспорта товаров); продукция металлургического комплекса (23,0%); продукция машиностроения (11,4%); минеральные продукты (9,6%).

Увеличение объемов экспортных поставок в І полугодии 2017 года произошло почти по всем отраслям, кроме древесины и бумажной массы:

– продукции АПК и пищевой промышленности (рост на 28,1%, или на $1,9 млрд);

– продукции металлургического комплекса (рост на 23,4%, или на $900,0 млн);

– минеральных продуктов (рост на 61,4%, или на $751,7 млн);

– продукции машиностроения (рост на 14,2%, или на $291,8 млн);

– разных промышленных товаров (рост на 23,1% или на $114,8 млн);

– продукции химической промышленности (рост на 6,9%, или на $64,2 млн);

– продукции легкой промышленности (рост на 9,7%, или на $45,1 млн).

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«Среди регионов Украины наибольший положительный вклад в динамику экспорта товаров за І полугодие 2017 года наблюдался в Киеве (+4,9 процентных пунктов); Днепропетровской (+4,4 в.п.); Донецкой (+3,4 в.п.); Запорожской (+2,1 в.п.); Полтавской (+1,4 в.п.); Киевской (+1,2 в.п.); Винницкой (+1,2 в.п.) областях. Суммарный вклад семи вышеприведенных регионов составил +18,6 процентных пунктов, что составляет 76,9% общего прироста экспорта», – отметили в Минэкономики.

В ТОП-5 крупнейших торговых партнеров Украины в экспорте товаров вошли: страны Европейского Союза (39,8%); Российская Федерация (9,4%); Турция (6,1%); Индия (5,5%); Египет (5,3%).

Экспорт товаров в страны Европейского Союза увеличился на 26,1% (или на 1,7 млрд долл.) и составил 8,2 млрд долл. ЕС остается основным торговым партнером Украины в экспорте товаров, доля которого в общем экспорте в І полугодии 2017 года увеличилась с 39,2% до 39,8% в сравнении с аналогичным периодом 2016.

В структуре экспорта товаров в страны ЕС (28) наибольшую долю составляла:

– продукция АПК и пищевой промышленности (32,8%);

– продукция металлургического комплекса (21,0%);

– продукции машиностроения (15,2%);

– минеральные продукты (13,4%).