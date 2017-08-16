Вкладчикам неплатежеспособных банков с 2012 года выплатили почти 88 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в рамках выплаты гарантированного возмещения выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков, начиная с февраля 2012 года, 87,5 миллиарда гривень, сообщается на сайте Фонда.

Читайте такжеПлатежеспособные банки в первом полугодии сократили убыток почти в 5 раз

В сообщении отмечается, что поступления в Фонд от регулярного сбора за первые семь месяцев 2017 года составили 2,491 миллиарда гривень.

По состоянию на 1 августа 2017 Фонд подал 4453 заявления в правоохранительные органы о выявленных во время работы в неплатежеспособных банках и банках, которые ликвидируются, фактов нарушения законодательства на общую сумму более 429,83 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 августа 2017 года составил 14,789 миллиарда гривень, что на 1,6 миллиарда гривень, или на 12,1%, больше показателя на 1 июля.