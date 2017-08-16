Госкомпании по итогам 2016 года перечислили в бюджет 15,5 миллиарда

Государственные предприятия по итогам 2016 года перечислили в государственный бюджет 15,5 миллиарда гривень, из которых 15,2 миллиарда гривень составили дивиденды, а еще 223,5 миллиона гривень - перечисление чистой прибыли.

Читайте такжеПрибыль ТОП-100 госкомпаний выросла в 20 раз – до 40 миллиардов

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, 87% всей суммы дивидендов в госбюджет перечислил "Нафтогаз Украины" - 13,3 миллиарда гривень.

Кроме того, в топ госкомпаний, перечисливших больше всего средств в госбюджет по итогам года, вошли "Укргидроэнерго" (662,9 миллиона гривень), "Турбоатом" (400,7 миллиона гривень), "Объединенная горно-химическая компания" (321,8 миллиона гривень), "ДТЭК Днепроэнерго" (285,6 миллиона гривень), "Центрэнерго" (151,4 миллиона гривень), "ДТЭК Днепрооблэнерго" (58,9 миллиона гривень), Аграрный фонд (24,4 миллиона гривень), Fishing Company S.A. (15,1 миллиона гривень), а также "Украинское Дунайское пароходство" (15 миллионов гривень).

В то же время, за несвоевременную оплату дивидендов госпредприятия были оштрафованы на сумму 77,9 тысячи гривень, из которых уже уплачено 41,9 тысячи гривень.

Как сообщал УНИАН, ТОП-100 государственных компаний Украины по итогам 2015 года заплатили в государственный бюджет 2,5 миллиарда гривень в виде дивидендов и 6 миллиардов гривень как часть чистой прибыли.

По данным Минэкономразвития, чистая прибыль украинских государственных компаний в январе-сентябре 2016 года составила 38,3 миллиарда гривень, а совокупная стоимость госактивов - 1,5 триллиона гривень.