Банк Японии оставил учетную ставку без изменений

Банк Японии оставил ключевую учетную ставку без изменений - на уровне 0,1%. Решение сохранить целевую процентную ставку по займам overnight на прежнем уровне было принято единогласно по итогам состоявшегося сегодня заседания правления банка, передает РБК.

Напомним, последний раз Банк Японии снизил учетную ставку 19 декабря 2008г. - с 0,3% до 0,1% годовых, а ранее, 31 октября 2008г., - с 0,5% до 0,3% годовых. До этого ставка не менялась с февраля 2007г. В 2001-2006 гг. японский центробанк проводил политику нулевой учетной ставки.