Сорос прогнозирует ослабление доллара

Известный финансист Джордж Сорос предрекает дальнейшее ослабление доллара и экономики США, сообщает РИА Новости.

"Я не ожидаю восстановления экономики США в третьем или четвертом квартале", - сообщил в интервью агентству Сорос.

По его словам, экономика США будет находится в стадии дальнейшего ослабления.

"Думаю, судьба доллара в настоящее время находится под вопросом, считаю, что системе нужна реформа, в ходе которой в США были бы введены такие же меры контроля, как и в других странах", - считает Сорос.

Он также отметил, что доллар как мировая валюта находится под давлением, которое "может привести скорее не к гиперинфляции, а к стагфляции".

В числе тех стран, которые быстрее всех выйдут из кризиса, Сорос назвал Китай, который недавно предложил ввести специальные права заимствования (SDR) МВФ в качестве новой валюты.

В феврале Сорос заявлял, что текущий экономический кризис "фактически сильнее Великой депрессии" 1930-х и сравним по последствиям с распадом Советского Союза.