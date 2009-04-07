Иена в мире растет

Курс иены растет по отношению к единой европейской валюте и доллару, сообщает k2kapital..

На курс японской валюты оказывает влияние снижение азиатских фондовых рынков, ослабившее спрос на более высокодоходные активы.

Укрепление курса иены по отношению практически ко всем 16 наиболее активным валютам вызвано спекуляциями о том, что в финансовых компаниях убытки, связанные с кредитами, будут расти. На этом фоне инвесторы перешли на покупку японской валюты.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 134,29 иены, а не 135,49 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 100,56 иены за доллар против 100,99 иены за доллар в предыдущую сессию.