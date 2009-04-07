Инфляция в Украине в марте составила 1,4%

Инфляция в марте по отношению к февралю составила 1,4%, с начала года – 5,9%.

Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

Темп роста потребительских цен в минувшем месяце снизился по сравнению с январем и февралем 2009 года (инфляция в январе - 2,9%, в феврале – 1,5%).

Индекс потребительских цен за три месяца 2009 года составил 105,9%.

Инфляция в марте 2009 года в годовом измерении (к соответствующему месяцу прошлого года) снизилась до18,1%. В феврале этого года данный показатель равнялся 20,9%, в январе – 22,3%.

Индекс цен производителей промышленной продукции в прошлом месяце также снизился по сравнению с февральским значением и составил 101,1% (в январе – 100,2%, в феврале – 101,8%). Рост цен производителей с начала года cоставил 3,1%.

Справка УНИАН. В Украине в феврале к январю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,5%, в феврале т.г. к февралю 2008 года инфляция составила 20,9%.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-февраль 2009 года к декабрю 2008 года) рост потребительских цен составил 4,4%. Индекс потребительских цен за январь-февраль 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года увеличился на 21,6%.