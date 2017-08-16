Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2557,2720 (16 августа – 2559,8280)

100 EUR – 2994,5655 (16 августа – 3006,2620)

10 RUR – 4,2870 (16 августа – 4,2716)

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Как сообщал УНИАН, 16 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,56/25,58 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,89/29,91 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,42/0,43 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5727 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 638 сделок на сумму 494,28 миллиона долларов.