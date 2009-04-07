Инфляция в России в марте составила 1,3%

Инфляция в России с начала года составила 5,4%.

Об это свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

"В марте индекс потребительских цен составил 101,3%, за период с начала года - 105,4% (в марте 2008 года - 101,2%, за период с начала года - 104,8%)", - говорится в сообщении.

В 10 субъектах РФ прирост потребительских цен в марте превысил средний показатель и составил 1,7% и более. Наибольшее увеличение цен и тарифов отмечалось в Ярославской области - на 2,3%, где непродовольственные товары подорожали на 3,8%.

В Москве и в Санкт-Петербурге потребительские цены за месяц выросли на 1,5%, с начала года - на 5,6% и 6,6% соответственно.