Яценюк и супруга Авакова стали совладельцами телеканала "Эспрессо" - СМИ

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк и супруга министра внутренних дел Арсена Авакова Инна Авакова вошли в структуру собственности телеканала «Эспрессо» и стали его конечными бенефициарами вместе с супругой народного депутата Николая Княжицкого Ларисой Княжицкой. Об этом сообщает «Детектор Медиа» со ссылкой на Единый государственный реестр.

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«Арсений Яценюк и Инна Авакова стали совладельцами ООО «Астра финанс», которому принадлежит 100% ООО «Голдберри» - юридического лица телеканала «Эспрессо». Доли партнеров в ООО «Астра финанс» распределены следующим образом: Инна Авакова - 40% (56 800 грн), Арсений Яценюк - 30% (42 600 грн), Лариса Княжицкая - 30% (42 600 грн). Все они, соответственно, являются конечными бенефициарами телеканала «Эспрессо», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Яценюк и Авакова стали владельцами 70% ООО «Астра финанс», которые ранее принадлежали ООО «Новости ТВ» (остальные 30% в ООО «Астра финанс» принадлежали Княжицкой)».

«Собственниками ООО «Новости ТВ», в свою очередь, были Лариса Княжицкая (99%) и народный депутат Вадим Денисенко (1%). То есть по состоянию на 31 декабря 2016 года конечными бенефициарными владельцами канала «Эспрессо» были Лариса Княжицкая (через ООО «Астра финанс» и ООО «Новости ТВ» опосредованно владела 99,3% канала) и Вадим Денисенко (через ООО «Новости ТВ» опосредованно владел 0,7% канала)», - сообщает издание.