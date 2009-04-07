МВФ рекомендует Восточной Европе евро

Восточно-европейские страны должны как можно скорее стать "неформальными членами" еврозоны, говорится в докладе Международного валютного фонда, сообщает Немецкая волна.

Это поможет им быстрее преодолеть последствия финансового кризиса.

Восточно-европейским странам, наиболее сильно пострадавшим от финансового кризиса, следует как можно быстрее отказаться от своих национальных валют и ввести евро. Об этом говорится в закрытом докладе Международного валютного фонда (МВФ), сообщила в понедельник, 6 апреля, немецкая газета Financial Times Deutschland. По данным издания, в документе, подготовленном примерно месяц назад, МВФ рекомендует странам Восточной Европы стать "неформальными членами" еврозоны, не претендуя на представительство в правлении Европейского центрального банка.

Эти государства, накопившие огромные долги в иностранной валюте, благодаря введению евро смогут вернуть доверие инвесторов, говорится в докладе. Кроме того, таким образом им удастся избежать резкого сокращения расходов в социальной сфере, пишет газета со ссылкой на документ. ЕЦБ, в свою очередь, придется понизить требования к кандидатам на присоединение к еврозоне.

На саммите "двадцатки" в Лондоне на прошлой неделе было принято решение - увеличить средства Международного валютного фонда в три раза до 750 миллиардов долларов США. В прошедшие полгода МВФ предоставил странам Восточной Европы кредиты на общую сумму в 60 миллиардов долларов.