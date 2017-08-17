Гройсман уверяет, что с выплатой субсидий не будет никаких проблем

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что с выплатой субсидий населению не будет никаких проблем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам во время рабочей поездки в Херсонскую область.

Читайте такжеБюджетный комитет утвердил изменения в бюджет и 14,1 млрд грн на субсидии

«Общий уровень оплаты по субсидиям составляет почти 98,5%. В последних изменениях к бюджету мы предусмотрели дополнительно 14 млрд 100 млн грн на субсидии. Средства есть, сейчас проводятся расчеты для того, чтобы каждый город и в каждую область предоставить необходимую сумму денег и финансировать. Здесь нет никаких проблем, решения парламентом приняты, и мы сейчас работаем над верификацией сумм и их оплатой», - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, жителям Украины в январе-июне 2017 года были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 2,74 миллиарда гривень, что на 9,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Переназначения субсидий для украинцев на отопительный период 2017 года будет осуществляется в автоматическом режиме без необходимости повторного обращения граждан. На 27 июля 2017 года переназначено 80% субсидий.

По словам директора Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Украины Виталия Музыченко основным критерием, по которому жилищная субсидия не назначается, является одноразовая покупка на сумму, которая превышает 50 тысяч гривень. Однако и здесь есть исключения, в частности, оплата дорогостоящего лечения любого из членов семьи и оплата образования детей.