Швейцария и США обсудят банковскую тайну

Американские власти заявили о начале переговоров со Швейцарией с целью внесения изменений в соглашение о борьбе с уклонением от уплаты налогов, сообщает Би-би-си.

Поводом для этого стала решимость, с которой страны "большой двадцатки" заявили о намерении принять жесткие меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

По примерным оценкам, существование "налоговых лазеек" обходится бюджету США в 100 млрд. долларов в год.

Министр финансов США Тимоти Гейтнер выразил надежду на то, что США и Швейцарии удастся договориться об обмене налоговой информацией.

Ранее США потребовали от швейцарского банка UBS раскрыть имена всех его американских клиентов, которым он помог укрыть финансовые активы.

В феврале швейцарский банк UBS предоставил Соединенным Штатам данные о 300 своих американских клиентах.

При этом банк отклонил примерно 52 тыс. аналогичных запросов как недостаточно обоснованные.

Швейцария и ряд других европейских стран с пониженным уровнем налогообложения недавно присоединились к новому кодексу стандартов в вопросах банковской тайны, чтобы избежать занесения в список стран, которые не борются с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.