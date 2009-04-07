ВБ: в Китае спад экономики закончится в этом году

Представители Всемирного банка заявили, что в Китае спад экономики может закончиться уже в этом году, и страна начнет выходить из кризиса. Это окажет позитивное влияние на экономику стран Азиатского региона, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

"Мы видим сигналы того, что экономическое падение в Китае достигнет дна в середине 2009 г. и потом начнется рост, который усилится в 2010 г.", - говорится в заявлении Всемирного банка. Главной причиной роста ВБ считает план антикризисной поддержки экономики страны, принятый китайским правительством.

Напомним, официальный Пекин ожидает, что в 2009г. экономика страны вырастет на 6,5%. Это меньше роста зафиксированного в 2008г. на уровне 9%, но если прогноз оправдается, будет лучшим результатом на фоне других стран, экономики которых в 2009г. будут переживать спад.

Отметим также, что именно Китай некоторые экономисты называли страной, которая спасет мир от кризиса. Однако, по мнению эксперта Brookings Institution Эсвара Прасада, эта страна могла бы сыграть огромную роль в восстановлении мировой экономики, если бы не одно "но": и до рецессии китайские потребители были очень осторожны, а теперь они вообще откладывают каждую копейку. "Маловероятно, что такая стратегия китайских потребителей поможет оживить мировую экономику", - считает Э.Прасад.

Напомним, что Всемирный банк (ВБ) прогнозирует падение мирового ВВП в 2009г. на 1,7%. По словам главного экономиста ВБ по России Желько Богетича, в странах с высоким уровнем дохода сокращение ВВП в 2009г. составит 2,9%, в развивающихся странах прогнозируется рост на 2,2%, но ожидаются значительные негативные изменения по сравнению с предыдущими прогнозами. По словам экономиста, в 2010г. возможен рост мирового ВВП на уровне 2,3%, при этом Ж.Богетич отметил, что "экономический подъем возможен, но он под вопросом". Согласно прогнозу ВБ, падение мировой торговли в 2009г. составит 6,1%, в 2010г. вполне возможно восстановление и рост на 3,9%.