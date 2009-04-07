Международный инвестбанк привлек 27 млн. грн. кредита

ОАО «Международный инвестиционный банк» (г. Киев) привлек межбанковский кредит на 27 млн. грн. от ХАК «Зембанк» (г. Харьков). Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Средства предоставлены сроком на 1 год и будут использованы «на осуществление уставной деятельности» Международным инвестиционным банком.

Справка УНИАН. ОАО «Международный инвестиционный банк» зарегистрировано в марте 2008 года.

Уставный капитал банка на 1 января 2009 года составлял 75,750 млн. грн., активы 105 млн. грн., чистый убыток по итогам 2008 года – 2,806 млн. грн.

В число акционеров ОАО «Международный инвестиционный банк» входят бывшие акционеры банка "Мрия" (Игорь КОНОНЕНКО, Олег СВИНАРЧУК, Олег ЗИМИН, Константин ВОРУШИЛИН), а также инвестфонд "Прайм Эссет Кэпитал", который управляет активами главы Совета Национального банка Украины Петра ПОРОШЕНКО.

Харьковский акционерный коммерческий земельный банк (ХАК «Зембанк») создан в 1990 году.

Страховая компания "ЛЕММА" напрямую владеет 99,7239 % акций "Зембанка", Сергей ЧЕРНИШОВ – опосредованно 99,7239%.

Оба банка входят в четвертую группу по классификации Национального банка Украины.