Доллар в мире растет к евро

Курс доллара на азиатских торгах во вторник вырос по отношению к евро, так как инвесторы снова ищут убежища в самой ликвидной валюте, опасаясь дальнейшего ухудшения ситуации в банковской системе и утратив веру в быстрое восстановление мировой экономики, которая еще недавно заставляла их вкладывать средства в фондовые рынки и более рискованные валюты, сообщает Рейтер..

По отношению к иене доллар снижается, поскольку иена всегда ценилась как самая стабильная валюта мира, служащая "тихой гаванью" для инвесторов в момент потери интереса к рискованным операциям.

Банк Японии оставил ключевую процентную ставку на уровне 0,1 процента годовых, как и предсказывали аналитики. Банк Японии объявил также о намерении предпринять дальнейшие шаги по борьбе с кредитным кризисом, тяжело сказывающимся на второй по величине экономике мира.

К 8.24 МСК курс евро к доллару снизился на 0,4 процента к уровню закрытия в Нью-Йорке до 1,3361 долл.

Курс доллара к иене опустился на 0,3 процента до 100,43 единицы японской валюты. В понедельник доллар подорожал до 101,45 иены.

"С начала финансового кризиса на рынке существует тенденция избегать рисков, и инвесторы долго не держат позиций. В результате каждую неделю на рынке новая тема", - сказал Тору Умемото из токийского отделения Barclays Capital.