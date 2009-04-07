Действия Кабмина и НБУ позволили избежать стагфляции

Антикризисные меры, предпринятые правительством и Национальным банком, а также постоянный контроль, направленный на недопущение необоснованного повышения цен, позволили избежать стагфляционного сценария в Украине.

Об этом сообщает министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в своем комментарии относительно результатов инфляции за март, размещенном на сайте Министерства экономики Украины.

По данным министра, в Украине сохраняется тенденция к дальнейшему замедлению роста потребительских цен. К позитивным индикаторам стабилизации, а также антиинфляционным факторам, по мнению министра, следует отнести и первые проявления выравнивания структурных диспропорций на денежно-кредитном рынке.

«Так, в марте по сравнению с февралем начало возобновляться кредитование субъектов хозяйственной деятельности (рост на 0,7%, в феврале к январю – 0% и в январе к декабрю – «минус» 1,5%), что способствовало и будет способствовать в дальнейшем дополнительному выпуску товаров, а это, в свою очередь, является шагом к сдерживанию инфляции», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Кроме того, сдерживает цены снижение на 5,1% потребительского кредитования в 1-м квартале 2009 года в отличие от предыдущих лет, когда стимулировался „перегрев” экономики путем роста в среднем за 2006-2008 годы на 101,4% потребительского кредитования, не подкрепленного собственным товарным предложением.

«Следует отметить, что хотя в марте имел место рост монетарной базы на 1,4 млрд. грн. (на 0,8%) при сокращении денежной массы на 1,5%, однако рассматривать этот фактор как проинфляционный сегодня не стоит. Ведь рост базы также сопровождался структурными изменениями: на фоне отрицательных валютных интервенций НБУ в объеме 1,1 млрд. долл. США происходил рост объемов кредитов рефинансирования НБУ на 5 млрд. грн. (7,7%), вложений НБУ в государственные ценные бумаги – на 7,1 млрд. грн. (70,7%) и уменьшения средств на счетах правительства – на 2,9 млрд. грн. (29,5%). То есть происходило изменение каналов эмиссии, которая должна заложить основы для восстановления эффективной работы банковской системы и развития внутреннего рынка государственных ценных бумаг», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Сдерживающими факторами инфляции, по данным министра, в марте были: сужение потребительского спроса населения как в результате ограничения доходов, так и из-за уменьшения объемов кредитования; превышение доходов над расходами государственного бюджета в январе-феврале на 0,3 млрд. грн.; стабильность официального курса гривни к доллару на валютном рынке; сезонное уменьшение потребительского спроса на товары мясной группы (в частности, на свинину и говядину) с началом предпасхального поста.

Как сообщал УНИАН, в Украине в марте к февралю 2009 года зафиксирована инфляция на уровне 1,4%, в марте т.г. к марту 2008 года инфляция составила 18,1%.