НБУ урегулировал применение электронной подписи для банков

Национальный банк Украины урегулировал применение электронной подписи в банковской системе, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, с целью определения единых подходов к применению электронной подписи в украинской банковской системе, правление НБУ утвердило Положение о применении электронной подписи в банковской системе Украины.

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"Его внедрение создает нормативно-правовую базу для применения безбумажных технологий при предоставлении банковских услуг и продолжает процесс реализации проекта Paperless, суть которого заключается в максимально возможном отказе от бумажных документов при обслуживании клиентов банков", - говорится в сообщении.

В частности, положением определяются виды электронной подписи, применяемые в банковской системе Украины, устанавливаются требования по применению каждого из видов электронной подписи, устанавливаются требования к созданию и хранению электронных документов в банковской системе.

По оценкам НБУ, реализация норм этого документа будет способствовать уменьшению себестоимости банковских продуктов и повышению качества, удобства и скорости обслуживания банками своих клиентов.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября 2016 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий идентификацию граждан по электронной цифровой подписи Bank ID и Mobile ID.

По словам заместителя министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова, данный законопроект будет способствовать созданию условий для развития и функционирования области электронных доверенных услуг в Украине, повышению доверия к электронным доверенным услугам со стороны граждан, защите прав и законных интересов пользователей этих услуг, а также защите их персональных данных.

Внедрение электронных бесконтактных услуг, переход на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина является необходимым условием для внедрения системы электронного правительства в Украине. В 2014 году Кабмин заявил о намерении запустить электронное правительство в Украине до 2017 года. Правительство планировало принять закон о единой системе электронного взаимодействия и полностью отказаться от бумажного документооборота.