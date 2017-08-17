Более трети всех платежей в Украине совершаются при помощи банковских карт

Развитие интернет-торговли сделало Украину европейским лидером по темпам роста безналичных расчетов. Сегодня в Украине почти 40% платежей совершается при помощи банковских карт, пишет "Новое время".

Согласно статистике НБУ, за четыре года доля безналичных платежей в Украине выросла в три раза, с 12 % в 2012 году до 35 % в прошлом. Данные за январь-март этого года свидетельствуют о продолжающемся активном росте — уже достигнут уровень в 38 %. По прогнозу НБУ, через три года доля безналичных расчетов достигнет 55 %.

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Как пишет издание, карточные платежи в Украине потянули вверх два взаимосвязанных фактора. Во-первых, это развитие доступа к сети интернет и запуск сети 3G, во-вторых,— развитие электронной коммерции.

Значительный плюс отказа от наличности заключается, среди прочего, в том, что активизация безналичных расчетов снижает уровень коррупции. Так, в скандинавских государствах, где доля безналичных платежей достигает 95 %, наименьший уровень коррупции в мире.

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Отметим, что при этом украинцы держат вне банков более 300 миллиардов гривень. В НБУ отметили, что это почти 41% всех доходов государственного бюджета страны на 2017 год.