Розенко сообщил, когда начнет действовать накопительная пенсионная система

Накопительная пенсионная система начнет действовать уже с 1 января 2019 года, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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"Я понимаю, что для внедрения накопительной системы нужно сделать много делать. К январю 2018 мы технически не успеем. Но давайте примем четкое политическое решение о том, что она начинает действовать с 1 января 2019 года. Нам достаточно полтора года, чтобы внести изменения в действующее законодательство (законопроекты уже зарегистрированы, их можно принимать), смоделировать систему и провести тестирование", - написал вице-премьер-министр.

Чиновник отметил, что затягивание этого процесса на очередной год, два или пять приведет к тому, что целое поколение пенсионеров в будущем снова будет обречено на бедность, и этого допускать нельзя.

"Если отбросить эмоции и убрать за скобки мнения международных организаций, считаю, наша нынешняя пенсионная система никого не устраивает. Ни государство в лице Пенсионного фонда, на который идут колоссальные расходы из бюджета, ни пенсионеров, которые получают мизерные пенсии", - написал Розенко.

По его словам, нельзя сказать, что только Международный финансовый фонд заставляет правительство проводить реформу. Правительство к этому побуждает то, что сегодня украинские пенсионеры остаются за чертой бедности.

"Я на самом деле хотел бы, чтобы Верховная Рада приняла комплексную пенсионную реформу, которая состоит из того, что уже правительство внесло, а также того, что касается введения накопительной системы. Потому что нам надо обеспечить фундамент для последующих поколений пенсионеров. Мы это должны сделать сейчас, а не откладывать на 5-10 или 15 лет", - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 12 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил сразу после принятия пенсионной реформы, которая призвана обеспечить осовременнивание пенсий и оздоровление Пенсионного фонда, перейти к подготовке введения накопительной пенсионной системы, предусматривающей прямую зависимость размера пенсии от доходов граждан в течение трудовой жизни.

Действующая на сегодняшний день солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд за эти средства выплачивает пенсии пенсионерам.

В случае внедрения накопительной системы каждый украинец, который моложе 35 лет, будет самостоятельно отчислять часть своей зарплаты на накопительный счет. Воспользоваться средствами с этого счета можно будет только после выхода на пенсию. Такая форма будет обязательной для всех людей моложе 35 лет, а те, кто старше, смогут присоединиться к накопительной системе на добровольных началах.