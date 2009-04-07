Банк России ослабил рубль

Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ с 8 апреля, вырос по сравнению с 7 апреля на 20,97 копейки, курс евро - снизился на 28,34 копейки, сообщает РИА Новости..

ЦБ установил курс доллара с 8 апреля на уровне 33,3840 рубля, курс евро - на отметке 44,6578 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам во вторник составляет 38,46 рубля против 38,47 рубля в понедельник.

Банк России объявил о завершении с 23 января управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровнях 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,40 рубля).