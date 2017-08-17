НБУ запасается валютой: купил у банков $44 миллиона

Национальный банк Украины на валютном аукционе сегодня, 17 августа, купил у банков 44 миллиона долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,5129 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 46 миллионов долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 25,49/25,51 гривни/доллар.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 составил 25,50070 гривни/доллар, участники рынка заключили 264 сделки на 131,56 миллиона долларов.