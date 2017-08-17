В Украине ухудшились потребительские настроения

Индекс потребительских настроений в Украине в июле снизился на 0,8 пункта по сравнению с июнем – до 58,5. Такие данные содержатся в исследовании GfK Ukraine.

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При этом индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год в июле снизился на 2,9 пункта по сравнению с июнем и составил 55,6 пункта, а индекс ожидаемого развития экономики в ближайшие 5 лет уменьшился на 1,5 пункта – до 69,9.

Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния снизился на 0,2 пункта – до 47,2, а индекс целесообразности крупных покупок вырос на 2,9 пункта и составил 59,9.

Индекс инфляционных ожиданий вырос на 2,9 п. – до 186.

"Июльское снижение индекса потребительских настроений украинцев по сравнению с июнем является несущественным, поэтому можем говорить о стабильности индекса в течение трех последних месяцев. Существенные изменения произошли в индексе девальвационных ожиданий - вероятно, увеличение этого индекса является реакцией на рост курса евро. Вместе с тем усилились инфляционные ожидания", - комментируют аналитики GfK Ukraine.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских настроений в Украине в июне 2017 года вырос на 1,4 пункта по сравнению с маем – до 59,4.

Базовая инфляция в Украине в июле 2017 года в годовом выражении, по сравнению с июлем 2016 года, ускорилась до 7,3% с 6,8% месяцем ранее, в июне к июню.