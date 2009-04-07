Межбанк: к 12:00 - доллар подешевел на 11 коп.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1330/8,1945, к 11:00 уровни снизились 8,1215/8,1540, и к 12:00 скатились к диапазону 8,0200/8,0850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2420/0,2450, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2420/0,2440, и к 12:00 снизились - 0,2390/0,2415. На российском валютном рынке курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 достиг уровня 33, 3975 (+0.2275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3363/65, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8659/ 10,9541, к 11:00 цены снизились до следующих значений - 10,8506/10,9000, а к 12:00 ушли вниз 10,7149/10,8078.