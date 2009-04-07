G20 не будет создавать единую мировую налоговую систему

Несмотря на намерение стран "двадцатки" бороться с налоговыми оффшорами, планов перейти к единой мировой налоговой системе нет, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович, сообщает РИА Новости..

"Все страны разделяют позицию, которая состоит в том, что прежде всего нужна прозрачность и сотрудничество в этой сфере. Речь не идет о том, чтобы кого-то заставить отменить пониженные налоговые ставки", - сказал Дворкович на пресс-конференции во вторник, посвященной итогам саммита G20.

По его мнению, налоговая конкуренция является реальностью, ее нельзя поменять в одночасье.

"Она будет сохраняться многие годы, а может быть и всегда. У нас нет пока никаких намерений с партнерами перейти к единой мировой налоговой системе", - сказал помощник президента РФ.

В то же время, заметил Дворкович, "необходимо, чтобы эти режимы работали прозрачно, чтобы у налоговых органов была необходимая информация о том, что происходит со счетами, денежными потоками и имуществом клиентов, которые являются объектом налогообложения".

Он также считает необходимым, чтобы юрисдикции, которые принимали решение о существенно более низких налоговых ставках для привлечения капитала, сотрудничали с органами регулирования и контроля других стран и обменивались информацией.

"Россия находится в верхней части списка среди стран, которые сотрудничают, которые приняли стандарты и которые полностью удовлетворяют всем требования ОЭСР. К нам никаких вообще претензий на эту тему нет", - сказал Дворкович.

По его словам, предметом спора было, какие именно критерии отнесения стран к списку тех, кто не сотрудничает по этому вопросу. "Наша позиция заключается в том, что нужны четки критерии, которые должны применяться всеми и к которым все должны присоединиться, и по этим критериям должны определяться уже глобальные списки", - отметил кремлевский представитель.