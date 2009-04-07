Герман не разделяет оптимизма Ахметова

Заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Анна ГЕРМАН не разделяет оптимизма своего коллеги и однопартийца Рината АХМЕТОВА относительно возможности действующего правительства преодолеть кризис.

Об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня в комментарии УНИАН, комментируя вчерашнее заявление Р.АХМЕТОВА, в котором он, в частности, сказал: «Безусловно, я хочу, чтобы это правительство победило, ведь это правительство борется с кризисом для блага всего украинского народа. Поэтому я очень хочу, чтобы именно это правительство победило кризис, чтобы оно оказалось выше кризиса, чтобы аргументов для победы было больше».

Говоря о возможных разногласиях в позициях относительно отношения к действующему правительству среди деятелей Партии регионов, А.ГЕРМАН заметила: «Между нами нет разногласий. Наша основная цель – преодолеть кризис».

Народный депутат также отметила, что ПР настроена доброжелательно ко всем, кто хоть что-то делает для добра страны.

«Мы будем способствовать и помогать. Другое дело, что, к сожалению, этому правительству не удается эффективно работать и не удается преодолевать кризис. Поэтому мы хотим сменить это правительство», - в который раз сказал А.ГЕРМАН.