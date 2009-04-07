В Крыму в марте инфляция составила 101,8%

В Крыму в марте по отношению к предыдущему месяцу индекс инфляции (индекс потребительских цен) составил 101,8%.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным Главного управления статистики в АРК, это выше среднеукраинского показателя за март 2009 г. на 0,4%.

По информации облстата, с начала года индекс инфляции в АРК составил 106,6%, превысив аналогичный среднеукраинский показатель на 0,7%.

При этом в Крыму в марте по отношению к февралю 2009 г. индекс цен производителей промышленной продукции составил 103,4%.

Как сообщал УНИАН, в Крыму в феврале 2009 г. по отношению к предыдущему месяцу индекс инфляции составил 102,1%, превысив среднеукраинский показатель за этот период на 0,6%.