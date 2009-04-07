Украинские системы денежных переводов отвоевали 10% рынка

За прошлый год с помощью украинских систем денежных переводов в Украину было отправлено 10,47% всех переводов или 302 млн. долл. Об этом «ДЕЛУ» сообщили в департаменте платежных систем Нацбанка.

На сегодняшний день украинскими бизнесменами создано две международных системы переводов – PrivatMoney (Приватбанк) и Avers (банк «Финансы и Кредит»). С помощью PrivatMoney в Украину было отправлено 297 млн. долл., с помощью Avers – 0,05 млн. долл.

Всего за прошлый год в Украину было отправлено 2,9 млрд. долл. Из них наибольшая сумма была отправлена международными системами переводов.

Из международных систем переводов мигранты чаще всего пользовались услугами Western Union – 43%, «Юнистрим», - 16%, MoneyGram – 12%, Мигом – 7,5%, Контакт – 5%. Американские системы продолжают оставаться лидерами, занимая 55% на рынке систем переводов, созданных нерезидентами.

Однако российские системы, хотя и занимают 42% рынка, но развиваются гораздо интенсивнее. В 2005 г. с помощью российских систем было отправлено 19% всех переводов, в 2006 г. – уже 30%. В отличие от американских, российские системы чаще всего предлагают более выгодные тарифы.