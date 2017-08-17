Верховный Суд отменил решения о ликвидации двух банков

Верховный Суд Украины, действуя в пределах своих полномочий, в августе и июле 2017 года отменил решения судов предыдущих инстанций о ликвидации двух банков, сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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В частности, суд отменил ликвидацию банка "Премиум", так как установил, что обстоятельства дела в отношении этого банка исследованы не всесторонне, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В июле 2017 года Верховным Судом было отменено решение судов предыдущих инстанций о ликвидации банка "Союз". Это дело также направлено на новое рассмотрение.

По данным НБУ, в настоящее время на рассмотрении в судах первой инстанции находится 21 подобное дело.

По состоянию на 15 августа суды приняли решения, вступившие в законную силу, в отношении 11 банков. В этих решениях говорится о возобновлении деятельности или об отмене решений по выводу с рынка таких банков, как "Финансовая инициатива", "Союз", "Украинский инновационный банк", "Капитал", "Велес", "Радикал банк", "ТК Кредит", "Восточно-промышленный коммерческий банк", "Киевская Русь", "КСГ банк", "Хрещатик ".

"Национальный банк неоднократно подчеркивал, что видит в судебных решениях о возобновлении деятельности ликвидированных банков возникновения системных рисков для финансовой стабильности. Ведь их возвращение на рынок нивелирует усилия государства, направленные на оздоровление банковской системы страны. Национальный банк ожидает скорейшего проведения качественной реформы судебной системы, которая значительно повысила ее эффективность", - отмечается в сообщении.

НБУ напомнил, что законодательством Украины предусмотрена процедура создания юридического лица для осуществления банковской деятельности, регулирования этой деятельности и ликвидации банка. Однако законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в т.ч. по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

Как сообщал УНИАН, в ходе очистки банковской системы за 2014-2017 годы НБУ принял решения о выведении с рынка в отношении 95 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 - в 2015, 21 - в 2016 и 8 - в 2017 году.