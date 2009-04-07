ЦБ Армении разрешил банкам изменять условия ранее выданных кредитов

Коммерческие банки в Армении смогут пересматривать условия ранее выданных кредитов - Центробанк Армении рассмотрел новые правила реструктуризации кредитов, сообщил во вторник армянский интернет-портал Panarmenian.net со ссылкой на председателя Центрального банка Армении Артура Джавадяна.

Как сообщает РИА Новости, после утверждения Центробаном новых правил, комбанки смогут изменить график и сроки погашения кредитов, суммы ежемесячных выплат, если у клиентов есть временные проблемы с получением дохода. "С учетом кризиса ЦБ пересмотрел свою позицию в вопросе реструктуризации кредитов, позволив банкам изменять внутренние правила. Новые правила будут касаться всех видов кредитов, в том числе и ипотечных", - сказал Джавадян. По его словам, в банковском законодательстве есть специальные правила кредитования, согласно которым банки предоставляют в ЦБ свои положения, и после одобрения со стороны Центробанка начинают действовать.