ПФ: Средств фонда на счетах проблемных банков нет

Средств Пенсионного фонда Украины (ПФ) на счетах в банках, в которых действуют временные администрации, нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель правления фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ.

По его словам, на сегодня все средства, которые поступают в Пенсионный фонд, сразу направляются на выплату пенсионного обеспечения. «Остатков средств у нас нет ни в одном из банков», - подчеркнул А. ЗАРУДНЫЙ.

Председатель правления ПФУ также сообщил, что на сегодня фонд прекратил сотрудничество с банками, в которых действуют временные администрации, по выплате пенсий гражданам. «Межведомственная комиссия провела собрание в феврале относительно вопроса выплат пенсий через проблемные банки. И учитывая трудное состояние, в частности введение временных администраций, действие договоров с этими банками, а их, по-моему восемь, было прекращено», - отметил А. ЗАРУДНЫЙ.

Как уже сообщалось, на сегодняшний день временные администрации введены Нацбанком в десяти украинских банках: банке «Надра», банке «Киев», банке «Национальный кредит», банке «Причерноморье», «Укрпромбанке», «Захидинкомбанке», «Одесса-банке», «Трансбанке», «Родовид Банке», «Банке регионального развития».