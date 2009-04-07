Закрытие межбанка: доллар пикирует вниз

На украинском межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0300/8,0700 грн./долл.

Киев. 7 апреля. УНИАН. Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1330/8,1945, к 11:00 уровни снизились 8,1215/8,1540, и к 12:00 скатились к диапазону 8,0200/8,0850. К закрытию сузился спрэд 8,0300/8,0700 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2420/0,2450, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2420/0,2440, и к 12:00 снизились - 0,2390/0,2415. К закрытию торгов котировки составили - 0,2383/0,2403. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,6100 (+0,4400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3363/65, к закрытию уровни снизились до отметки 1,3260/62. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 10,8659/ 10,9541, к 11:00 цены снизились до следующих значений - 10,8506/10,9000, а к 12:00 ушли вниз 10,7149/10,8078. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровней 10,7417/10,7944.