На 1 апреля предприятия задолжали ПФУ свыше 2,5 млрд. грн.

По состоянию на 1 апреля задолженность предприятий по страховым взносам в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) составила более 2,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления фонда Алексей ЗАРУДНЫЙ сегодня во время пресс-конференции.

Наибольшие задолженности по Донецкой, Луганской, Харьковской областям и в г. Киеве. В разрезе отраслей больше всего задолжали предприятия, подчиненные Минуглепрому и Минпромполитики.

«В прошлом году мы проводили активную работу по взысканию этих долгов. Было взыскано более 1 млрд. грн., в том числе в принудительном порядке 221 млн. грн.», - отметил председатель правления ПФУ.

В текущем году, по инициативе ПФУ, постановлением Кабинета министров от 18 февраля утверждены графики погашения недоимки, согласно которым сумма задолженности должна быть уменьшена как минимум на 400 млн. грн. по итогам года, сообщил А. ЗАРУДНЫЙ. «По результатам первого квартала эти графики выполняются удовлетворительно», - подчеркнул он.

А. ЗАРУДНЫЙ также отметил, что применение упрощенной системы налогообложения малого и среднего бизнеса негативно влияет на поступления в Пенсионный фонд, а таких предприятий, по его словам, на сегодня в Украине около 1,5 млн. «При введении упрощенной системы налогообложения ставки отчислений в ПФ были утверждены на уровне от 6 до 84 грн. Они остались такими и сегодня… За 10 лет существования упрощенной системы налогообложения минимальная пенсия выросла в 32 раза, средняя – почти в 16 раз, а ставки взносов остались прежними», - отметил А. ЗАРУДНЫЙ. По его словам, при такой системе налогообложения Пенсионный фонд ежегодно теряет около 3 млрд. грн. поступлений.

Кроме того, председатель правления ПФ обеспокоен тем, что заработную плату в минимальном размере или меньше получают сегодня 6,1 млн. работников – это почти одна третья часть от количества работников, перечисляющих средства на пенсионное обеспечение.

«Например, в одной большой торговой сети - я не буду называть, в какой именно - средняя заработная плата 12,5 тыс. работников составляла 530 грн. В другой похожей торговой сети, в которой почти 16 тыс. работников, получают в среднем 410 грн. Список можно продолжать. Поэтому возникает вопрос: какие могут быть пенсионные поступления?» - говорит А. ЗАРУДНЫЙ.

Он также отметил, что рост заработной платы и ее детенизация являются одним из основных ресурсов наполнения бюджета Пенсионного фонда.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины увеличил сумму страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование – с 25,6% до 26,56%. Это предусмотрено постановлением правления ПФУ от 10 марта 2009 г. №10-3, которое вступает в силу с 7 апреля.