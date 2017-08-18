Нацбанк еще укрепил официальную гривню к доллару и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2550,6409 (17 августа – 2557,2720)

100 EUR – 2983,4847 (17 августа – 2994,5655)

10 RUR – 4,3050 (17 августа – 4,2870)

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Как сообщал УНИАН, 17 августа котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,50/25,52 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,89/29,92 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4301/0,4310 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,5064 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 518 сделок на сумму 373,6 миллиона долларов.