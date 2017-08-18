НБУ в прошлом году на печать денег потратил 1,3 миллиарда

Национальный банк Украины в прошлом году потратил на печать денег 1,3 миллиарда гривень. Об этом в эфире UA|TV сообщил заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец.

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По его словам, в планах НБУ развитие всех возможных элементов cashless экономики.

"Регулятор хочет снизить затраты на использование наличных. Только за прошлый год регулятор потратил 1,3 миллиарда гривень на печать денег. Это просто астрономическая сумма. Если предположить, что мы можем уменьшить эту сумму, например, в два раза, то этой суммы хватит на постройку нескольких очень современных больниц", - сказал Кравец.

Представитель НБУ, отметил, что в развитии безналичной экономики заинтересованы не только регулятор, но и физлица, банки и государство в целом.

Как сообщал УНИАН, сумма наличных средств, находящихся в обращении в Украине, с начала года уменьшилась на 10 миллиардов гривень и по состоянию на 1 июля 2017 года составляет 331 миллиарда гривень. По данным НБУ, 328,9 миллиарда гривень составляют банкноты (2,8 миллиарда штук) и монеты – 2,04 миллиарда гривень (12,9 миллиарда штук).