«Банк Петрокоммерц-Украина» реорганизуется

Решение будет принято 22 мая

ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина» намерено реорганизоваться в открытое акционерное общество. Об этом сообщается в газете «Голос Украины» №62 за 7 апреля. Согласно сообщению, вопрос реорганизации общества планируется обсудить на общем собрании акционеров банка 22 мая т.г. Справка УНИАН. ЗАО «Банк «Петрокоммерц-Украина» основано в 1996 году. Активы банка на 1 января 2009 года составили 1,084 млрд. грн., обязательства – 932 млн. грн., собственный капитал – 152,308 млн. грн., уставный капитал – 113,040 млн. грн. Чистая прибыль ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина» по итогам 2008 года составила 5,775 млн. грн. По данным НБУ на 1 января 2009 года, ОАО «Банк «Петрокоммерц» (Россия) владело 90,0616% акций ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина».

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