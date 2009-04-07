«Банк Петрокоммерц-Украина» реорганизуется
Решение будет принято 22 мая
ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина» намерено реорганизоваться в открытое акционерное общество.
Об этом сообщается в газете «Голос Украины» №62 за 7 апреля.
Согласно сообщению, вопрос реорганизации общества планируется обсудить на общем собрании акционеров банка 22 мая т.г.
Справка УНИАН. ЗАО «Банк «Петрокоммерц-Украина» основано в 1996 году.
Активы банка на 1 января 2009 года составили 1,084 млрд. грн., обязательства – 932 млн. грн., собственный капитал – 152,308 млн. грн., уставный капитал – 113,040 млн. грн.
Чистая прибыль ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина» по итогам 2008 года составила 5,775 млн. грн.
По данным НБУ на 1 января 2009 года, ОАО «Банк «Петрокоммерц» (Россия) владело 90,0616% акций ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина».