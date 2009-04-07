НБУ: нужно уделять особое внимание банковской тайне

Пользуясь услугами коллекторских компаний, банки должны уделять особое внимание работе с информацией, которая содержит банковскую тайну.

Об этом говорится в письме Национального банка Украины коммерческим банкам №18-311/1519-5687 от 6 апреля 2009 года, текстом которого располагает УНИАН.

В своем письме НБУ подтверждает право банков пользоваться услугами коллекторов при возврате сумм задолженности своих клиентов, при этом отмечает, что комбанки должны аккуратно относиться к раскрытию информации, которая содержит банковскую тайну.

«В соответствии с нормами Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины банки вправе заключать с третьими лицами договоры, предметом которых является получение услуг по возврату существующей задолженности от должников банков, - говорится в письме. – При этом банкам необходимо уделять особенное внимание вопросу работы с информацией, содержащей банковскую тайну, при получении услуг от третьих лиц относительно возврата должниками просроченной (проблемной) задолженности по полученным ими кредитам».

Нацбанк отмечает, что в соответствии с частью 1 ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (далее Закон) информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьим лицам при предоставлении услуг банку и разглашение которой может нанести материальный или моральный вред клиенту, является банковской тайной.

Кроме того НБУ подчеркивает, что в соответствии с пунктом первым части первой ст. 62 Закона информация, содержащая банковскую тайну, раскрывается банками с письменного разрешения владельца такой информации, то есть клиента.

«Согласно пункту 1 части первой ст. 62 Закона информация относительно юридических и физических лиц, которая содержит банковскую тайну, раскрывается банками, в частности, с письменного разрешения владельца такой информации», - говорится в письме НБУ.

Таким образом, Нацбанк отмечает, что «передача банками третьим лицам, в частности, с которыми заключены договоры на получение услуг по возврату должниками просроченной (проблемной) задолженности по полученным ими кредитам, информации, которая содержит банковскую тайну, возможна с учетом вышеупомянутых нормативно-правовых актов при наличии письменного разрешения владельца такой информации».

Также НБУ обращает внимание банков на то, что за незаконное разглашение информации, содержащей банковскую тайну, банки и/или их должностные лица могут быть привлечены к гражданской, административной и уголовной ответственности.