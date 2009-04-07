РФ бездействует в продвижениии рубля как региональной валюты

Россия не делает практических шагов по использованию своей валюты в качестве региональной, заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки по Гомельской области.

"Как можно выступать за то, чтобы твоя валюта стала региональной, а в перспективе, может быть, и мировой валютой... и в то же время не идти практически по этому пути?" - цитирует президента Белоруссии РИА Новости. По его словам, белорусская просьба к России о выделении кредита в 100 миллиардов российских рублей "не исходит из того, что мы хотим перехватить еще 100 миллиардов рублей". В феврале 2009 года Белоруссия попросила у России кредит в 100 миллиардов рублей, чтобы рассчитаться за поставляемый Россией газ, однако на прошлой неделе Москва отказалась выдать кредит. "Это они (Москва) так хотят представить. Нет, это были бы реальные шаги, чтобы доказать, что этот процесс (использование рубля как региональной валюты ЕврАзЭС) чего-то стоит", - сказал Лукашенко. "А они (в России) практически ничего не хотят делать (в этом направлении)", - добавил белорусский лидер. "Если россияне хотят иметь региональную валюту, то им выгоднее всего осуществить этот процесс с Белоруссией", - считает Лукашенко. "Пока же мы подождем. Для нас это не критический момент в этом плане. Захотят (выделить кредит), то мы будем это приветствовать", - сказал Лукашенко. При этом глава белорусского государства считает, что разговоры о превращении российского рубля в региональную валюту ЕврАзЭС преждевременны. "Пока никто, кроме Белоруссии, к таким конкретным предложения не выражает готовности", - отметил президент.