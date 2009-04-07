Центробанк Армении снизил ставку рефинансирования до 7,5% годовых

Совет Центрального банка Армении на заседании во вторник принял решение снизить ставку рефинансирования на 0,25 процентных пункта - до уровня 7,5% годовых, сообщила во вторник пресс-служба ЦБ.

Об этом сообщает РИА Новости. Центробанк Армении 3 марта повысил ставку рефинансирования на 1 процентный пункт - до 7,75%. Тогда же председатель Центробанка Артур Джавадян объявил о решении ЦБ ограничить свои интервенции на валютном рынке и вернуться к политике плавающего валютного курса. В марте текущего года по сравнению с февралем года зафиксирована инфляция на уровне 1,4%, в условиях чего инфляция в годовом разрезе не изменилась, составив 1%. "Совет ЦБ констатировал, что, несмотря на зафиксированное в марте этого года обесценивание драма, в условиях сохранения внешней инфляционной среды, сформировавшейся в результате сокращения мирового спроса, и в условиях продолжающегося сокращаться внутреннего спроса, инфляция сформировалась на уровне, ниже прогнозируемого", говорится в сообщении. Одновременно, продолжающиеся тенденции существенного сокращения внешнего спроса и ослабления финансовых потоков и сохраняющиеся неблагоприятные условия торговли повлияли на ускорение темпов падения экономики. "Совет ЦБ согласен с тем, что в условиях сформированной и прогнозируемой ситуации, разумное сопоставление задач обеспечения целевого уровня инфляции и содействия экономической активности предполагает осуществление расширяющейся денежно-кредитной политики. В этом смысле более продуктивно комбинирование процентных ставок с расширением объемов", отмечается в сообщении. Инфляция в Армении в марте 2009 года по сравнению с мартом 2008 года составила 1%. Согласно госбюджету, инфляция в Армении к концу 2009 года запланирована на уровне 4% (плюс-минус 1,5%).